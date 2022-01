"O Clone": veja o resumo da novela desta sexta (28)

No capítulo desta sexta-feira (28) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Leo questiona novamente quem é o pai dele para Deusa.

Nazira arranja de Amina se encontrar com Mohamed por acaso. Samira avisa Latiffa. Na praia, Noêmia faz massagem em Karla, que fica encantada com Tavinho. Miro se interessa por Yvete. Leo acusa a mãe de mentir mais uma vez para ele e avisa que se ela não disser quem é o seu pai vai embora.



Mocinha mente que Albieri é o pai de Leo e que nunca mais quis vê-lo. Deusa não consegue contar para Edvaldo. Leônidas e Amália chegam a Fez e descobrem que a reserva do hotel foi cancelada.



Abdul chega ao Brasil e se horroriza com o Bar da D. Jura. Maysa avisa que seu colar de diamante sumiu e que ela vai dar parte à polícia.

Que horas começa O Clone hoje?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (28), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

