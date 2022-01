"O Clone": veja o resumo da novela desta segunda (17)

No capítulo desta segunda-feira (17) da novela "O Clone", Said dá o braço à nova esposa e Jade reza para que ele se apaixone por ela. Latiffa se preocupa ao ver Nazira conversando com Amina, a irmã da Ranya. A novela vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde".

Resumo O Clone de hoje, segunda-feira (17)

Lucas tenta que Mel veja as diferenças entre ela e Xande, mas ela garante estar feliz e ele acaba aceitando o namoro. Jura vibra ao saber que o filho vai fazer vestibular. Said lava os pés de Ranya e os dois se amam.

Leo, na boleia de um caminhão, sente o vento no rosto. Maysa acusa Lucas de ser um eterno adolescente. Deusa se preocupa ao saber que Albieri viu Leo. Yvete descobre tudo sobre Amália e Leônidas e fica cada vez mais furiosa. Leo chega ao Rio e liga para a casa de Albieri dizendo ser o seu filho. Alicinha mente que ele não mora mais lá, deixando-o desapontado.

Leônidas e Amália começam a namorar. Clarice se irrita com o passado triste de Alicinha, que Escobar insiste em contar. Laurinda começa a malhar na academia de Pitoco e ele apresenta Miro para ser o seu personal trainer. Nazira convida Amina para uma temporada no Brasil na casa de Mohamed.

Latiffa acha Mohamed na Medina e o impede de voltar para casa com desculpas. Zoraide e Jade falam mal de Mohamed para Anima. Latiffa finge desmaiar e o marido permanece ao seu lado todo o tempo. Lucas não acredita, mas Maysa tripudia afirmando que está mesmo tendo um caso com Said. Jura se interessa por Tião, freguês do Ferro Novo. Lidiane dança para Tavinho. Leo toca a campainha da casa da mãe.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (17), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

