"O Clone": veja o resumo da novela desta quarta (26)

No capítulo desta quarta-feira (26) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da tarde", Lucas tenta encontrar Jade e descobre que ela vive presa por Said.

Lucas vê Jade do outro lado das grades do portão. Said não deixa Jade ir à casa de Latiffa com o resto da família. Latiffa estranha a ausência da prima.



Jade pede à Ranya para telefonar de seu quarto e garante que em breve ela poderá ser a primeira esposa. Amina manda a irmã ter cuidado com Jade.

Legenda: Leo descobre informação sobre Edvaldo Foto: Reprodução/TV Globo



Leo ouve Raposão comentar com Ligeiro que Edvaldo nunca pôde ter filhos. Leo questiona a mãe sobre a esterilidade de Edvaldo e vai embora do casamento.

Que horas começa O Clone hoje?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (26), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

