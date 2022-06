Novo show do Coldplay é anunciado em São Paulo; banda toca pela 6ª vez em SP no ano

A banda Coldplay anunciou novo show no Brasil este ano, desta vez para o dia 22 de outubro. Assim, o grupo fará o total de seis shows em São Paulo, logo após ter esgotado os ingressos para as demais datas na Cidade.

As datas dos shows são 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro em São Paulo. Além disso, o Coldplay também toca no Rio de Janeiro no mesmo mês, nos dias 11 e 12, logo após performarem como um dos headliners do Rock in Rio no mês de setembro.

Os ingressos para quinto o show anunciado abriram para venda nesta quarta-feira (1º) e acabaram em menos de cinco horas no site oficial. Dessa forma, o Coldplay se tornou o recordista em quantidade de shows de uma mesma turnê no Allianz Parque.

Ingressos

Enquanto isso, os ingressos para a sexta data começam a ser vendidos na quinta-feira (2), apenas para os clientes do cartão Elo. O público geral terá acesso a partir de sexta (3), às 10h na internet e às 11h no ponto de venda físico.

Além do Coldplay, comandado pelo vocalista Chris Martin, a turnê da banda, chamada de "Music Of The Spheres World Tour", também traz a cantora H.E.R como convidada especial.

Serviço

Shows do Coldplay no Brasil

Rio de Janeiro

11 de outubro (esgotado)

12 de outubro

Local: Estádio Nilton Santos — Engenhão

Ingressos: de R$ 215 (referente à meia-entrada de cadeira superior leste e oeste) a R$ 950 (pista premium)

São Paulo

15, 16, 18 e 19, 21 de outubro (esgotados)

22 de outubro

Local: Allianz Parque

Ingressos: de R$ 245 (meia-entrada de cadeira superior) a R$ 980 (pista premium)