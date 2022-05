Novo filme do Tico e Teco traz 'Sonic Feio' de volta, e internautas comentam

O filme 'Tico e Teco: Defensores da Lei', lançado no Disney+ nesta sexta-feira (20), chamou a atenção dos internautas por conta da participação especial de um personagem já conhecido do público.

No longa, o Sonic Feio, versão feia do live-action do mascote da Sega, aparece interagindo com Tico e Teco em uma convenção de quadrinhos, fazendo a venda de fotos autografadas de si mesmo, após a repercussão negativa de 'Sonic: O Filme'.

A cena faz referências ao primeiro trailer polêmico do live-action, divulgado em abril de 2019. Na época, Sonic apareceu com um visual mais realista, com características humanas, e recebeu diversas críticas dos fãs.

Após a reprovação do público, o diretor Jeff Fowler fez uma reformulação no design do personagem.

O ouriço azul ainda ganhou um segundo filme neste ano, já com um terceiro planejado e até uma série spin-off com Knuckles, ambos sem previsão de estreia.

Veja repercussão

Sonic Prime

O Sonic terá uma série animada em 3D pela Netlfix. Segundo anúncio oficial da plataforma, a previsão de lançamento dos episódios é ainda para 2022 e será intitulada "Sonic Prime".

Segundo informações do site Variety, a série contará com 24 episódios e trará uma aventura em que Sonic será responsável pelo destino de um estranho e novo multiverso. Além disso, o personagem irá passar por uma "jornada de autodescoberta e redenção".