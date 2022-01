Fernando Fernandes já foi BBB e é atleta paralímpico tetracampeão; conheça história

O atleta paralímpico Fernando Fernandes foi apresentado ao público nesta quinta-feira (6) como o novo apresentador do programa No Limite, da TV Globo. Ele substituirá André Marques, que está no comando do The Voice Brasil.

Mas antes mesmo de encarar este novo desafio, o amante de esportes radicais já passou por diversos momentos de superação na vida pessoal e profissional.

Quem é Fernando Fernandes?

Ex-modelo internacional, o paulistano de 40 anos ficou conhecido nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil 2, exibido do ano de 2002. Ele acabou não indo longe na competição, sendo o 3º eliminado do programa. No entanto, protagonizou um dos barracos mais famosos da história do reality ao discutir com a participante Tina, que bateu panelas pela casa.

Fernandes também jogou futebol profissionalmente e foi boxeador amador. Em 2009, ele sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico aos 28 anos.

Após o acidente, Fernando começou a treinar canoagem, sendo hoje uma referência na modalidade para adaptados. Ele é Tetracampeão Mundial de Paracanoagem, Tricampeão Panamericano, Tetracampeão Sul-americano e Tetracampeão Brasileiro de Paracanoagem.

De volta à TV Globo, ele apresentou em 2012 o quadro "Desafio sem limite", no programa "Esporte espetacular". O atleta também foi um dos apresentadores do Boletim Paralímpico nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012), Rio (2016) e Tóquio (2021).