Novela O Cravo e a Rosa deve terminar em outubro; veja tramas cotadas para substituir o folhetim

O Cravo e a Rosa (2000), em exibição atualmente pela TV Globo, tem previsão de término em meados de outubro, segundo informações do Portal Notícias da TV. Dessa forma, começam as apostas para saber qual novela substituirá o folhetim.

A novela Cabocla, de 2004, chegou a ser a principal cotada, mas já foi descartada. A emissora resolveu manter o apelo de humor na faixa de reprises, colocando outras três produções entre as opções.

Nesse aspecto, a vaga será decidida entre Chocolate com Pimenta (2003), Caras & Bocas (2008) e Cheias de Charme (2012). O anúncio será feito durante a programação, em data ainda não revelada.

Com média de 13,4 pontos de audiência na Grande São Paulo, O Cravo e a Rosa superou as expectativas da Globo, já que antes de sua estreia, o horário mal passava de nove pontos, além de perder frequentemente para o Balanço Geral, da TV Record.

Tramas de humor

Com o bom resultado, a Globo decidiu seguir com tramas de humor que fizeram sucesso na exibição original. Chocolate com Pimenta e Caras & Bocas, ambas de Walcyr Carrasco, já foram reprisadas na faixa da tarde e tiveram bons índices de audiência.

O mesmo aconteceu com a história das "empreguetes" em Cheias de Charme, que foi bem em 2016 no Vale a Pena Ver de Novo e é muito lembrada pelo público, dez anos após a sua transmissão original, em 2012.