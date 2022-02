Novela O Beijo do Vampiro está de volta no Viva: veja como está o elenco 20 anos depois

Sucesso de 2002, a novela "O Beijo do Vampiro", da TV Globo, começou a ser reprisada no Canal Viva nesta segunda-feira (28). Os episódios serão transmitidos de segunda a sábado, às 12h30 e às 1h15, com maratona aos domingos, às 8 horas.

A história da trama gira em torno de Cecília, interpretada por Flávia Alessandra, uma princesa que prefere morrer do que se entregar ao vampiro Bóris, personagem de Tarcísio Meira.

Cecília iria se casar com o conde Rogério (Thiago Lacerda), mas Bóris não aceita e mata o noivo e toda a família dela. Então a mulher se suicida. Muitos anos depois, o vampiro encontra a reencarnação de Cecília, que agora é Lívia.

Veja elenco 20 anos depois

Criada por Antônio Calmon, a novela também conta com outros nomes no elenco, como Claudia Raia, Kayky Brito, Deborah Secco, Gabriel Braga Nunes e Alexandre Borges.

Protagonista da trama, Flávia Alessandra viveu Lívia na 2ª fase da novela, uma mulher casada com Beto, personagem de Thiago Lacerda, e mão de três filhos, entre eles Zeca, interpretado por Kayky Brito.

Atualmente, a atriz é casada com o ator Otaviano Costa, e atuou em produções recentes da TV Globo, como o Sétimo Guardião (2018) e Salve-se Quem Puder (2020).

Legenda: Flávia Alessandra em O Beijo do Vampiro (2002) e Salve-se Quem Puder (2020) Foto: Reprodução

Kayky Brito fez sua estreia na Globo nesta novela. Na época com 14 anos, ele deu vida a Zeca, filho de Lívia, que descobre depois ser filho do vampiro Bóris Vladesco, personagem de Tarcísio Meira. O ator agora tem 33 anos e seu último papel na Televisão foi na novela Gênesis, de 2021, da Record TV.

Legenda: Kayky Brito como Zeca em O Beijo do Vampiro e atualmente Foto: Divulgação/ Reprodução Instagram

Claudia Raia interpretou a personagem Mina D’Montmatre, uma vampira espirituosa. Ela é casada com Jarbas Homen de Mello desde 2018 e é mãe de Sophia e Enzo, de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

Sua última novela foi Verão 90, em 2019. A atriz também já foi jurada do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Legenda: Claudia Raia como Mina e nos dias de hoje Foto: Divulgação / Reprodução Instagram

A novela também contou com Gabriel Braga Nunes no elenco, no papel do vampiro Victor Victório. Seu último trabalho na TV foi na novela Verdades Secretas 2. O ator é casado e tem duas filhas.

Legenda: Gabriel Braga Nunes no papel do vampiro Victor e na época das gravações de Verdades Secretas 2 Foto: Divulgação TV Globo / Divulgação Marcio Farias