Novela Esmeralda: veja o resumo do capítulo de hoje, quinta (1º)

No capítulo de hoje da novela 'Esmeralda', nesta quinta-feira (1º), que vai ao ar às 13h45 no SBT, Rodolfo diz a José Armando que à noite Álvaro vai pedir Esmeralda oficialmente em casamento.

RESUMO DE "ESMERALDA" HOJE, QUINTA (1º)

Rodolfo diz a José Armando que à noite Álvaro vai pedir Esmeralda oficialmente em casamento. A festa acontece na casa dos Álvarez Real. Álvaro entrega a Esmeralda um lindo anel de compromisso e comunica a data do casamento.

Branca não entende o comportamento do marido, que insiste para que a filha se case com José Armando. José Armando pede a Esmeralda que desista do compromisso com Álvaro, mas ela se nega. Nesse momento entra Álvaro e eles acabam se enfrentando. José Armando encontra Graziela muito nervosa.

Os dois conversam sobre a dor que estão sentindo e prometem lutar de todas as formas para reconquistar definitivamente os seus grandes amores. No dia seguinte, José Armando encontra Esmeralda no hospital e se declara. Branca não acredita que Adrian e Graziela estejam novamente juntos e planejando se casar. Graziela faz Adrian acreditar que está esperando um filho dele.

QUE HORAS COMEÇA A NOVELA "ESMERALDA" HOJE? A novela 'Esmeralda' vai ao ar de segunda a sábado, às 13h45.