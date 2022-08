Novela Esmeralda: veja o resumo do capítulo de hoje, quarta (31)

No Capítulo de hoje da novela 'Esmeralda', nesta quarta-feira (31), que vai ao ar às 13h45 na Rede Globo, o advogado entrega a Esmeralda o documento que legaliza sua situação como uma Álvarez Real.

RESUMO DE "ESMERALDA" HOJE, QUARTA (31)

Sebastião, depois de conversar com Esmeralda, acha muito difícil que José Armando consiga reconquistá-la. José Armando se desespera ao ouvir do amigo que perdeu Esmeralda para sempre. José Armando pede a ajuda do pai para impedir que Esmeralda e Álvaro se casem.

Fátima decide procurar Álvaro e conta que antes de morrer, Lúcio confirmou que José Armando é o verdadeiro pai de José Rodolfo. Graziela está feliz por ter se reconciliado com Adrian. O advogado entrega a Esmeralda o documento que legaliza sua situação como uma Álvarez Real e informa que tem um mandado de busca e apreensão contra o advogado de Lúcio Malaver por falsificação.

Álvaro aproveita que todos estão reunidos para marcar a data de seu casamento com Esmeralda. José Armando diz a Esmeralda que vai lutar com todas as suas forças para reconquistá-la. A polícia encontra o advogado e avisa que ele será levado à procuradoria, pois é considerado cúmplice de Lúcio Malaver. José Armando tenta se aproximar de Esmeralda. Rodolfo fica perplexo quando José Armando conta o que Lúcio Malaver lhe disse antes de morrer.

