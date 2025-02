Nova série documental da Netflix detalha a investigação do assassinato de Gabby Petito

A série 'Homicídio nos EUA: Gabby Petito', lançada pela Netflix na última segunda-feira (17), é mais uma das produções de true crime do streaming e conta a história do desaparecimento e assassinato da influenciadora norte-americana. O caso chocou os Estados Unidos e aconteceu em 2021, logo após ela viajar com o noivo, Brian Laundrie.

Cerca de um mês após o início da viagem, tudo começou a ficar estranho. As aventuras entre os dois eram completamente registradas nas redes sociais, até que a jovem, de 22 anos na época, desapareceu sem deixar vestígios.

Brian, até então na companhia de Gabby, retornou para a casa da família, mas nada passou impune, já que testemunhas relataram agressões à jovem e um namoro abertamente abusivo. O desaparecimento dela foi registrado no dia 11 de setembro de 2021 e o corpo foi encontrado oito dias depois, no parque nacional do estado de Wyoming.

Logo em seguida, Brian desapareceu, mas foi encontro morto no mês de outubro daquele ano, no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida. Um caderno foi encontrado, com uma confissão do assassinato da influenciadora.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, a brasileira Fernanda Schein, que fez parte da equipe de edição da série, contou que a aposta da Netflix em focar no caso foi justamente pela comoção causada pelo crime.

"Infelizmente, esse é um caso de violência doméstica que chegou ao ponto extremo do assassinato. É muito brutal, principalmente por ser uma história típica americana de namoradinhos do colégio, que vão para a faculdade, os dois são artistas", disse ela.