Nova série derivada de 'Teen Wolf' tem Rodrigo Santoro no elenco principal

O ator Rodrigo Santoro foi escalado para a nova produção americana "Wolf Pack", uma série de lobisomem derivada de "Teen Wolf", que está em produção pela Paramount+. As informações são do portal Terra.

O brasileiro terá como colega de elenco a atriz Sarah Michelle Gellar, conhecida por protagonizar a série "Buffy: A Caça-Vampiros", nos anos 2000.

Escrita e produzida por Jeff Davis, o mesmo criador de "Teen Wolf", a nova série é baseada na coleção de livros de Edo Van Belkom e fala sobre um casal de adolescentes que tem a vida mudada quando um incêndio na Califórnia desperta um lobisomem.

O personagem de Santoro será Garrett Briggs, um guarda-florestal dedicado a proteger o meio-ambiente, e pai adotivo dos adolescentes. Segundo um comunicado para a imprensa, Garrett é "um homem de valores fortes" e "alguém com segredos obscuros e profundas suspeitas, especialmente de pessoas que questionem sua relação com as crianças, encontradas anos antes na floresta, em meio a outro incêndio".

Gellar será investigadora

Já Gellar interpretará Kristin Ramsey, uma investigadora de incêndios criminosos, especialista conceituada em seu campo e acostumada a perdas pessoais, que assume a investigação do responsável por iniciar um grande incêndio florestal.

O casal de adolescentes será vivido por Armani Jackson ("O Último Caçador de Bruxas") e Bella Shepard ("The Wilds"), e o elenco também inclui os estreantes Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray.