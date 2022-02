Nova série da Netflix sobre Lampião tem cenas gravadas no interior do Ceará

Uma nova série retratando a história de Lampião será um dos próximos lançamentos da plataforma de streaming Netflix, que já começou as gravações da produção no interior do Ceará. 'O Cangaceiro do Futuro' está programada para estrear no segundo semestre de 2022.

A história será protagonizada por Edmilson Filho e conta com Chandelly Braz, Dudu Azevedo, Frank Menezes e Fábio Lago no elenco.

Direção é de Halder Gomes

O cearense Halder Gomes, conhecido por 'Cine Holliúdy', que virou filme e até mesmo série da Rede Globo, é o responsável tanto pela direção como pela criação da obra.

Apesar das informações sobre o lançamento, a série ainda não teve uma sinopse divulgada ou data oficial confirmada.