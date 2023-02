Notas 9,5 para escolas de samba do Rio de Janeiro viram polêmica; entenda

Duas avaliações de jurados durante a apuração do carnaval do Rio de Janeiro concederam nota 9,5 para escolas de samba no Grupo Especial e causaram polêmica na quarta-feira (22). Mocidade e Império Serrano receberam a avaliação no quesito fantasia, nota que não ocorria no grupo em questão desde 2014.

A nota baixa foi motivo de indignação de vários membros das escolas. Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, falou pela Império Serrano, que homenageou o pai dela.

"Sem palavras. A gente fica muito triste. O Império recebeu um 9.5, nota que não se dá para escola nenhuma", disse durante a apuração.

No fim, a Império Serrano acabou rebaixada para a Série Ouro em 2024, enquanto a Mocidade ficou em penúltimo, permanecendo no Grupo Especial por um ponto.

As notas baixas chamaram atenção, pois haviam ocorrido pela última vez em 2014, quando oito notas dessa pontuação foram dadas pelos jurados.

Notas em 2023

A nota baixa da Império Serrano foi da jurada Regina Oliva e a da Mocidade foi de Wagner Louza de Oliveira. Conforme o regulamento do Carnaval do Rio de Janeiro, cada penalidade deve ser justificada por escrito e as avaliações dos dois, assim como dos demais jurados, devem ser divulgadas nesta sexta-feira (24).

As pontuações, inclusive, são baseadas no "Manual do Julgador", produzido pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). O documento possui orientações sobre o julgamento e quais critérios devem ser adotados na avaliação.

No caso das fantasias, quesito questionado este ano, a nota é dividida em duas: entre 4,5 a 5,0 para a concepção e de 4,5 a 5,0 pontos sobre a realização.

Assim, na concepção, os jurados devem analisar se os figurinos cumprem a "função de representar as diversas partes" do enredo e a criatividade. Na realização, o olhar está voltado para entrosamento, acabamentos, cuidados na confecção e uniformidade dos detalhes.

Entre os motivos para penalidades, está a falta de chapéus, calçados e outros complementos de fantasias.