'Nomadland' e 'Meu Pai' estão entre os indicados ao Bafta; confira a lista

A Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão anunciou nesta terça-feira (9) os filmes indicados ao British Academy Film Awards, conhecido como Bafta, a maior premiação do setor no Reino Unido e também um dos grandes termômetros do Oscar.

Na semana passada, a organização por trás do Bafta já havia anunciado os indicados ao prêmio EE Rising Star, destinado a novos talentos do meio cinematográfico e definido por voto popular. Os atores escolhidos foram Bukky Bakray, Conrad Khan, Morfydd Clark, Sope Dirisu e Kingsley Ben-Adir, do filme "Uma Noite em Miami".

Em sua 74ª edição, a cerimônia está marcada para acontecer no dia 11 de abril, duas semanas antes do Oscar, e deve ser uma mistura de evento virtual e presencial –tradicionalmente, o Royal Albert Hall, em Londres, serve como sede da festa.

Confira abaixo a lista com os principais indicados ao 74º Bafta:

Melhor filme

"Meu Pai"

"Nomadland"

"Bela Vingança"

"Os 7 de Chicago"

"The Mauritanian"

Melhor filme britânico

"Calm with Horses"

"A Escavação"

"Meu Pai"

"Mogul Mowgli"

"Bela Vingança"

"Saint Maud"

"His House"

"Limbo"

"The Mauritanian"

"Rocks"

Melhor diretor

Thomas Vinterberg, "Druk - Mais uma Rodada"

Lee Isaac Chung, "Minari"

Chloe Zhao, "Nomadland"

Shannon Murphy, "Babyteeth"

Jasmila Zbanic, "Quo Vadis, Aida?"

Sarah Gavron, "Rocks"

Melhor atriz

Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"

Frances McDormand, "Nomadland"

Bukky Bakray, "Rocks"

Radha Blank, "The Forty-Year-Old Version"

Wuhmi Mosaku, "O que Ficou para Trás"

Alfre Woodard, "Clemency"

Melhor ator

Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"

Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"

Anthony Hopkins, "Meu Pai"

Tahar Rahim, "The Mauritanian"

Adarsh Gourav, "O Tigre Branco"

Mads Mikkelsen, "Druk - Mais uma Rodada"

Melhor atriz coadjuvante

Maria Bakalova, "Borat: Fita de Cinema Seguinte"

Youn Yuh-jung, "Minari"

Niamh Algar, "Calm with Horses"

Kosar Ali, "Rocks"

Ashley Madekwe, "County Lines"

Melhor ator coadjuvante

Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"

Barry Keoghan, "Calm with Houses"

Alan Kim, "Minari"

Leslie Odom Jr., "Uma Noite em Miami"

Clarke Peters, "Destacamento Blood"

Paul Raci, "O Som do Silêncio"