Noiva de Babu Santana, do BBB 20, recebe ataques por usar colar com nome dele: 'me xingaram'

A jornalista Lívia Nascimento, 26 anos, foi alvo de ataques nas redes sociais após utilizar uma gargantilha com o nome de Babu Santana em um camarote da Sapucaí. Segundo o portal Extra, a noiva do ex-BBB 20 lamentou as duras críticas nos stories do Instagram.

A peça foi utilizada em referência à Luma de Oliveira, que utilizou uma "coleira" com o Eike escrito durante o desfile da escola de samba Tradição, no Carnaval de 1998. Na época, o caso causou polêmica por utilizar nome do marido, o empresário Eike Batista, na Avenida.

"Quero agradecer aos meus hates que infernizaram o meu direct me xingando muito por causa de um 'colar'", disse Lívia nos stories do Instagram.

Lívia Nascimento Noiva de Babu "Mas quero agradecer mais ainda as pessoas que hoje me pararam elogiando o meu gesto de amor com o meu noivo".

Relacionamento de Lívia e Babu

A jornalista e o ex-BBB, de 42 anos, assumiram o relacionamento em julho de 2021. Após três meses, divulgaram o noivado para o público.

Apesar do pouco tempo de relação, já dividem um apartamento alugado pelo ator em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.