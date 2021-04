No último capítulo de 'Amor de Mãe', Thelma terá crise do aneurisma

Os telespectadores da TV Globo poderão assistir ao último capítulo da novela "Amor de Mãe", nesta sexta-feira (9). A vilã Thelma (Adriana Esteves), diagnosticada com aneurisma cerebral no início do enredo, terá uma crise e irá desmaiar em cena.

No primeiro capítulo, o público viu Thelma ser diagnosticada com um aneurisma cerebral que poderia estourar a qualquer momento. No último capítulo, após sequestrar o filho de Camila (Jéssica Ellen) — enquanto arruma as malas para fugir do Brasil — ela vê Danilo (Chay Suede) na TV e fica em choque com o que escuta.



"A gente está falando de uma criminosa... uma assassina que matou duas pessoas, entre elas a melhor amiga. Estamos falando de uma sogra que tentou matar a própria nora, mãe do seu neto... E agora ela está com o meu filho sequestrado. O que eu queria falar pra ela? Eu não sou seu filho. Esse bebê que está aí, não é seu filho. O seu filho morreu, em um incêndio, muitos anos atrás".

Álvaro morre com um tiro

Muito abalada, Thelma desliga a TV e começa a ter uma crise nervosa, sentindo muita dor na cabeça. De repente, ela cai no chão, apagada. Apesar de divulgar o desmaio da personagem, a emissora não revelou se a vilã irá morrer da doença.

Após a briga com Raul, o personagem Álvaro (Irandhir Santos) terá fim trágico. Os dois tiveram uma luta corporal, até que a arma que estava com o marido de Vitória disparou.

No capítulo desta sexta-feira, veremos que a bala atingiu o ex-presidente da PWA, que não resistirá aos ferimentos e morrerá na cadeira da presidência: "Não precisa ter pena. A morte é mais suave do que eu pensava. Até pra mim", falará o empresário na cena final.