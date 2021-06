'No Limite' será exibido nesta segunda-feira (7); saiba o motivo

O quinto episódio do programa "No Limite" será exibido nesta segunda-feira (7), depois da novela "Império" na TV Globo. De acordo com a emissora, o reality será exibido na segunda em vez de terça-feira por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.



Na terça-feira (8), a TV Globo transmite o jogo Brasil e Paraguai, a partir das 21h30. A partida acontece em Assunção, no Paraguai, no Defensores del Chaco.

O último eliminado do "No Limite" foi o surfista Lucas Chumbo. Ele deixou o programa após conversas com o time "Carcará". O participante teve uma crise de gastrite com fortes dores no estômago e pediu para que seus companheiros votassem nele.