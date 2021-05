'No Limite' estreia nesta terça (11) após novela 'Império'; saiba detalhes

Resistência, "perrengue" e rostos conhecidos são algumas das promessas principais do reality 'No Limite', que retorna após anos para estreia de uma nova temporada nesta terça-feira (11), às 22h30, logo após exibição da novela 'Império', na Rede Globo.

Com apresentação de André Marques, o programa surge com o mesmo formato anterior: coloca à provação os participantes em meio a um cenário paradisíaco. No entanto, o ingrediente diferente é a participação dos ex-BBBs, que foram convocados para integrar o elenco este ano.

Ainda assim, dúvidas como horário, regras e as eliminações do 'No Limite' ainda correm por aí. Exatamente por isso, montamos um guia especial para todos que estão interessados em acompanhar a nova atração da TV aberta. Preparados?

Como serão as provas do 'No Limite'?

Segundo a produção do programa, os participantes da edição já foram divididos em duas equipes: Carcará e Calango. Como as gravações já foram iniciadas, eles já tiveram que passar por algumas das competições propostas no jogo.

Sem conforto ou alimentação farta, os ex-brothers terão que utilizar a inteligência como equipe para ultrapassar os primeiros desafios. Entre eles, a primeira é a 'Prova de Privilégios', que concede aos jogadores objetos que podem ser úteis no acampamento.

Legenda: A força física e a estratégia devem ser essenciais aos participantes Foto: reprodução/TV Globo

Nesse momento, eles poderão disputar por itens como faca, fósforos e até mesmo sacos de dormir, que poderão ter caráter fundamental para o descanso.

Já a segunda disputa, a 'Prova da Imunidade', será crucial para a permanência da equipe por mais uma semana no reality show. Quem vencer, está livre. Já quem perder, deve indicar um dos participantes para deixar o programa.

Como será a eliminação?

Com os detalhes da 'Prova de Imunidade', também surgem as dúvidas sobre a eliminação da semana. A equipe perdedora levará os membros ao 'Portal da Eliminação', onde cada um deverá escrever o voto em um pergaminho para depositá-lo em uma urna.

Legenda: André Marques é o responsável pela apresentação do 'No Limite' Foto: reprodução/TV Globo

Dessa forma, o participante mais votado será eliminado do jogo. Conforme as regras, os critérios de votação são variados. Os competidores podem escolher a maior ameaça no jogo ou até mesmo quem não está colaborando nas provas.

Qual horário e onde assistir?

O 'No Limite' será exibido às terças, a partir das 22h30, logo após a novela 'Império'. Além disso, aos domingos, depois da exibição do 'Fantástico', o 'No Limite - A Eliminação' trará uma entrevista com o eliminado da semana.

Quem não puder assistir na terça-feira, pode ficar tranquilo. O episódio semanal do programa será exibido às quartas no Multishow, a partir das 20h. O canal também exibe a entrevista com o eliminado em primeira mão no mesmo dia, às 21h30.