'No Limite' desta terça-feira (18) tem provas inéditas e participantes sob chuva forte no Ceará

A edição de 'No Limite' desta terça-feira (18) terá mais provas inéditas e perrengues passados pelos 15 participantes restantes na competição. Prévia do episódio mostra temporal com chuva forte durante a noite no Ceará, onde o programa é gravado.

Vídeo publicado pelo perfil oficial do reality show mostra os participantes acordados durante a madrugada e tentando se proteger da chuva. O Ceará teve fortes precipitações com bom volume de água acumulado nas últimas semanas.

CONFIRA A PRÉVIA DO EPISÓDIO

QUE HORAS COMEÇA O NO LIMITE HOJE?

O 'No Limite' começa às 22h35 na TV Globo, logo após a novela "Império". Edição vai ao ar semanalmente às terças-feiras.

Provas

O segundo episódio de 'No Limite' terá mais dinâmicas que dão privilégios como alimentos e objetos para as equipes, além da Prova da Imunidade. Na estreia do programa, os participantes enfrentaram escalada de dunas e provas de resistência.

O ex-BBB 18 Mahmoud, do time Calango, foi o primeiro eliminado do reality show, após ser o mais votado pelos colegas no Portal da Eliminação.

Com um integrante a menos, a equipe Calango segue com: Jéssica, Carol Peixinho, Gleici, Kaysar, Angélica, André e Arcrebiano

O time Carcará tem: Iris Stefanelli, Viegas, Elana, Paula, Lucas Chumbo, Gui Napolitano, Ariadna e Marcelo Zulu.