'No Limite' chega à grande final nesta terça-feira (20) e terá votação ao vivo; saiba como será

O reality 'No Limite' chega ao fim nesta terça-feira (20) e terá, pela primeira vez, uma final decidida pelos espectadores. Exibido ao vivo, o programa desta semana abrirá ao público uma votação com dois participantes disputando um prêmio de R$ 500 mil.

Na edição da última semana, André, Elana, Jéssica, Zulu, Paula e Viegas foram os participantes que restaram na competição. Nesta terça (20), as imagens devem mostrar os momentos finais gravados no Ceará.

Duas provas de força, já gravadas, serão exibidas na televisão, mostrando como quatro dos seis semifinalistas foram eliminados. Logo após, uma votação será aberta no site do Gshow para que o público escolha quem levará o prêmio.

Vote na enquete:

Momento especial

Segundo André Marques, apresentador do programa, o último episódio também deve ser repleto de memórias dos momentos mais marcantes da edição deste ano.

"A galera vai participar, vai votar, vai ser um programa contando toda a história dos participantes até ali e vai ter o desafio final, o embate final. Quem está em casa vai decidir quem vai vencer o programa", explicou durante participação no 'Super Dança dos Famosos'.

Para completar o momento da noite, todos os participantes estarão presentes durante a final. Eles vão se reunir no cenário do programa para rever as principais provas, as votações e, além disso, discutir os problemas que surgiram ao longo da edição.