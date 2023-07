No Limite 2023 estreia nesta terça (18); veja horário e como assistir

O No Limite 2023 estreia nesta terça-feira (18) na TV Globo. A nova edição do reality show de competição e sobrevivência acontece na Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. O apresentador Fernando Fernandes comanda a atração.

São 15 participantes ao todo, com times compostos por famosos e anônimos, e entre eles uma ex-participante, que foi vice-campeã da primeira temporada do programa.

Que horas começa?

O reality show será exibido nesta terça (18) às 22h25, conforme horário de Brasília. O programa será exibido na TV Globo, logo após a novela Terra e Paixão.

Como assistir ao No Limite?

A nova temporada do ‘No Limite – Amazônia’ vai ao ar às terças e quintas, na TV Globo, após a novela ‘Terra e Paixão’. O reality também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h.