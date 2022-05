No Limite 2022: Dayane é a primeira eliminada; veja como foi

Com seis votos, Dayane Sena foi a primeira eliminada de "No Limite 2022" nesta terça-feira (3). A integrante da tribo Lua foi a mais indicada entre os colegas de acampamento para deixar a competição pelo prêmio de R$ 500 mil.

Na justificativa, a maioria dos colegas que votaram na carioca de 26 anos alegaram que ela não havia se comprometido com o jogo e que faltava garra.

A outra pessoa mais votada foi Guza Rezê, policial de 40 anos. Ela teve cinco votos de pessoas que não viram como aliada e ainda criticaram sua postura com os colegas.

A eliminação ocorreu já na estreia do reality de sobrevivência, após as tribos rivais dos 24 anônimos do novo elenco enfrentarem três provas.

Tribos

Antes do início oficial, eles se dividiram em grupos de acordo com as cores de suas roupas (azul e amarelo), segundo o apresentador Fernando Fernandes. Veja os grupos:

Tribo Sol

Ninha

Matheus

Vanderlei

Flavia

Pedro

Tiemi

Andréa

Patrícia

Clécio

Verônica

Lucas

Leonardo

Tribo Lua

Adriano

Dayane

Shirley

Ipojucan

Kamyla

Janaron

Bruna

Victor

Charles

Rodrigo

Roberta

Guza

Como foi a estreia de 'No Limite?

Legenda: O apresentador chegou paraquedas na estreia Foto: Reprodução

Fernando Fernandes iniciou o programa saltando de paraquedas até a fictícia Praia Dura, enquanto os participantes já encararam o primeiro teste. Eles tiveram de pular de uma jangada e chegar até terra firme para iniciar primeira Prova dos Suprimentos.

Legenda: Chegada dos participantes na praia já foi intensa nesta estreia Foto: Globo/Divulgação

A tribo Lua ganhou o melhor acampamento e também mais comidas reforçadas e suprimentos, enquanto a equipe Sol foi menos privilegiada.

Legenda: Participantes tiveram de nadar até uma plataforma, pegar suprimentos e seguir parar conquista o fogo que dava a vitória a eles Foto: Reprodução

Prova do Privilégio

Cada tribo se dividiu em dois grupos: corredores e construtores. Eles tiveram de construir passagens até o outro lado do campo de provas para arremessar sacos de areia em uma placa e derrubá-la, liberando a bandeira de "No Limite".

A Tribo Lua se manteve unida e focada e, apesar de o Sol ter reagido, acabaram vencendo a segunda prova seguida. Os 12 sortudos ganharam levara o chamado "banquete", segundo o apresentador Fernando Fernandes.

"Estamos aqui como um time, todos se ajudando. E isso, é o que eu posso fazer de melhor”, comemorou a cearense Shirley, professora de educação física e do time vencedor.

Imunidade

Em uma reviravolta impressionante, a tribo Sol ganhou sua primeira — e a mais importante do momento — prova. Os integrantes garantiram imunidade e se salvaram do Portal da Eliminação.

Legenda: A tribo Sol se recompôs e ganhou imunidade Foto: Reprodução

Apesar de terem ganhado duas provas seguidas, os competidores da Lua foram para a primeira berlinda, onde tiveram de votar entre si para eliminar alguém.