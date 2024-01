No BBB 24, Rodriguinho critica vitória de Amanda Meirelles: 'Ninguém sabe quem é'

Enquanto conversavam sobre as plantas do programa, na tarde desta quarta-feira (10), o brother Rodriguinho criticou a vitória de Amanda Meirelles, que foi a campeã do Big Brother Brasil 23. Ela venceu com 68,9% dos votos e levou o prêmio de mais de R$ 2,8 milhões para casa.

Para o músico do grupo de pagode Os Travessos, é importante pensar estrategicamente. "A intenção é eliminar as plantas do programa", complementou Giovanna Marinho, mais conhecida como Pitel.

Veja também

"Para não acontecer o que aconteceu no último, né?", afirmou. Apesar de Pitel tentar mudar de assunto, pedindo para não "entrar nesse mérito", Rodriguinho reforçou: "Mas é isso. A vencedora do último ninguém sabe quem é. Até hoje eu nunca ouvi falar. Eu não sei quem é".

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O primeiro paredão do BBB 24 começou com a indicação da líder e outros dois pela casa. Davi e Isabelle estavam imunes. Eles estavam no Puxadinho e competiram pelo voto popular para entrar na casa. Em seguida, os participantes escolheram quem deveria ir para a berlinda de forma aberta.

O cozinheiro Maycon enfrenta o paredão desta semana contra Giovanna e Yasmin Brunet.