Nina e Filipe devem ser o 7º casal eliminado do Power Couple, aponta enquete do Diário do Nordeste

Nina Cachoeira e Filipe Duarte devem se tornar o próximo casal eliminado do Power Couple na noite desta quinta-feira (1º). Segundo o resultado da enquete do Diário do Nordeste, a influenciadora digital e o cantor podem deixar o reality show após receberem a menor quantidade de votos do público, cerca de 12,5%.

Conforme a dinâmica do programa, os dois casais mais votados pelos espectadores permanecem. Dessa forma, Renata Dominguez e Leandro Gléria e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão devem seguir na competição.

Renata e Leandro, inclusive, aparecem com a maior porcentagem de votos, com cerca de 47,5% de preferência.

Já Deborah e Bruno receberam 40% dos votos da enquete. No total, mais de 12 mil votos foram computados no levantamento desta semana.

VEJA O RESULTADO:

Legenda: Renata e Leandro e Deborah e Bruno devem permanecer no reality show Foto: Reprodução

É importante frisar que este levantamento não interfere no resultado oficial, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira, a partir das 22h30 na Record TV.

Como foi a formação da D.R?

Nina e Filipe desistiram da Prova dos Casais e ocuparam a primeira vaga da D.R. Já Deborah e Bruno foram parar na berlinda após acumularem o menor saldo de dinheiro deste ciclo semanal.

Renata e Leandro levaram quatro votos da casa e foram o casal mais votado na formação de D.R, ocupando o terceiro lugar na noite de eliminação.

HERANÇA DA D.R

A Herança da D.R, que será ativada após a eliminação desta quinta-feira (1º), foi divulgada pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quarta.

Os eliminados vão escolher um casal para trocar de lugar nas provas do próximo ciclo. O homem fará a Prova das Mulheres e a mulher terá de fazer a Prova dos Homens.