Nina Cachoeira e Filipe Duarte são o 7º casal eliminado do Power Couple

Nina Cachoeira e Filipe Duarte foram os menos votados pelo público e se tornaram o 7º casal eliminado do Power Couple nesta quinta-feira (1º). A influenciadora digital e o cantor tiveram 11,55% dos votos.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste antecipou a eliminação do casal.

A dupla enfrentou os casais Renata Dominguez e Leandro Gléria e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão na oitava D.R do reality show.

Renata e Leandro tiveram a maior quantidade de votos (47,38%), seguidos de Deborah e Bruno, com 41,07% da preferência do público. Os dois casais permanecem na disputa pelo prêmio final do programa.

HERANÇA DA D.R

Toda semana, o casal eliminado do Power Couple deixa a chamada Herança da D.R para alguns casais restantes no reality show.

Nina e Filipe escolheram Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo para trocar de lugar nas provas do próximo ciclo. Thiago fará a Prova das Mulheres e Geórgia terá de fazer a Prova dos Homens.