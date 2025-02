Nicole Louise revela arrependimento após reality Estrela da Casa: 'Não tive retorno'

A artista Nicole Louise falou sobre sua experiência no reality show "Estrela da Casa", da TV Globo, exibido no ano passado. Ela, que fazia sucesso com vídeos de humor no TikTok, disse que se arrependeu de ter entrado no programa e disse ter sofrido com desgaste emocional. A fala dela aconteceu em entrevista ao "Gringa Cast", nessa quarta-feira (27).

“É muita pressão, mexe muito com você. Pode ser um impulso muito bom, mas é um impulso que vai desgastar o meu emocional. Então é onde você precisa parar e pensar: ‘Onde eu vou estar? Quais vão ser os pontos positivos e negativos?’”, disse ela em entrevista.

A cantora também disse não ter recebido o retorno que esperava do reality focado na música.

“Eu pensei, separei, e vi que vai ser positivo. Vai ser ótimo, mas me desgastei muito emocionalmente. E quando saí do programa, não tive o retorno que achei que teria. Não tive retorno. Me senti muito mais confusa. Então, mexe com as nossas emoções”, declarou ela.

Atualmente, Nicole Louise mora em Orlando, nos Estados Unidos. O motivo de se aventurar em terras estrangeiras, segundo ela, foi a decepção ao sair do programa. “Foi aí que eu decidi, nesse momento todo, que iria para os Estados Unidos”, esclareceu.

