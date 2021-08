Nicole Junqueira confessa que mentiu sobre Xamã ser pai de seu filho

A estudante de Direito Nicole Junqueira admitiu, nesse domingo (8), ter mentido sobre a história de um suposto filho com o cantor Xamã. A jovem teria se relacionado com o cantor e descoberto a gravidez apenas no dia do parto. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme o colunista Leo Dias, a universitária teria entrado em contato com ele relatando sua história com Xamã, lançando mão de áudios, textos, fotos e vídeos e autorizando que o conteúdo fosse publicado.

A coluna, então, passou o contato do artista e da produção dele para que a mulher conseguisse a ajuda necessária com o até então filho do rapper carioca.

Após publicação de matéria sobre o assunto, Nicole Junqueira apagou todas as mensagens enviadas ao colunista e solicitou que os conteúdos fossem retirados do ar. Ela alegou que resolveria a situação diretamente com o cantor, que ainda não lhe tinha enviado resposta. O colunista frisa que essa foi mais uma "mentira" contada pela estudante — ela não tinha contatado Xamã.

“Ele não me respondeu ainda. Eu não quero essa proporção agora, tá tirando minha paz. O que tiver que ser resolvido será com ele. Por favor, peço mesmo que apague”, disse ela ao colunista por meio de mensagens privadas no Instagram.

O colunista, então, explicou à estudante que a matéria não poderia ser retirada do ar devido à linha editorial da publicação e à autorização dela acerca do conteúdo exposto.

Ainda segundo Leo Dias, a coluna entrou em contato direto com o cantor e a assessoria de imprensa dele, que disse não saber da informação e estar disposta a ajudar Nicole no que fosse necessário.

Cantor buscou colunista

Na noite do domingo, o cantor entrou em contato com Leo Dias e enviou um áudio de Nicole, em que ela pede desculpas, diz que o assunto se tratava de uma mentira e que o filho não é dele. “Não sei como vou desfazer isso, eu não estava nada bem. O filho não é seu”, afirmou no arquivo, também divulgado nos Stories do artista.

O colunista ressaltou prezar "pela verdade e pelo bom jornalismo", pontuando ter dado espaço e assistência aos lados envolvidos a "todo momento". Ele destacou, ainda, estar tomando medidas judiciais contra Nicole Junqueira, dada a explanação e sustentação de informação falaciosa.

"A fake news inventada por ela prejudica tanto o cantor quanto a credibilidade da coluna Leo Dias", escreveu o colunista em comunicado, acrescentando ter acionado o Instagram para resgatar as mensagens enviadas pela estudante, com o intuito de usá-las como provas.

Versão inicial

Na versão inicial informada ao colunista, Nicole Junqueira e Xamã se conheceram no camarim da boate All In, no Rio de Janeiro, e tiveram uma relação sexual após o encontro, sem contatos posteriores. A universitária disse não ter se relacionado com outras pessoas por estar "estudando demais", tendo estado, inclusive, com a menstruação normal e regular.

No entanto, na sexta-feira (6), Nicole Junqueira começou a sentir dores abdominais e foi levada ao Hospital Pedro Ernesto, no bairro Tijuca, no Rio, onde descobriu estar em trabalho de parto. A família dela — entre eles o pai, médico — ficou chocada com o assunto.

“Quando eu olhei pro meu filho eu vi que era a cara do Xamã. Já avisei a ele que ele é pai. E já falei para ele marcar o DNA. Eu não tenho dúvida alguma de que o filho é dele”, afirmou Nicole, pontuando que a criança, nomeada Davi, nasceu saudável, com 3,7 quilogramas (kg).

A assessoria de Xamã comunicou, em nota, que o rapper nunca fora procurado pela estudante, sabendo do ocorrido apenas após a matéria ser publicada na imprensa. O texto ressalta que a paternidade, descoberta logo no Dia dos Pais, "tem forte simbolismo, mas ofuscado pela forma como foi".

Mesmo com a surpresa, o texto indica que o artista se dispôs para conversar e, caso necessário, assumir as responsabilidades cabíveis no caso, dando assistência e "principalmente amor".