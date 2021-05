Nicole Bahls planta muda de plástico e se diverte após descoberta: 'uma semana aguando'

A modelo e apresentadora Nicole Bahls contou no Instagram que plantou uma muda por engano no jardim em casa. Cuidando da planta por semanas, ela só percebeu depois que o exemplar de uma 'Costela de Adão' era falso, feito completamente de plástico.

"Vou contar a melhor de todas. Sempre compro mudas pela internet. Toda semana estou plantando alguma coisa. Amo plantar", iniciou ao contar o relato divertido por meio dos Stories.

A modelo contou que adquiriu a planta por meio de um site, logo após saber por alguns dos seguidores que mudas de 'Costela de Adão' estão na moda.

a nicole bahls contando que plantou uma costela de adao de plastico 💀 pic.twitter.com/3heyyD35ye — lucas paiva (@paiva) May 30, 2021

"Eu olhei e realmente achei a coisa mais linda. Joguei no Google e achei a tal da muda. Plantei e fiquei uma semana aguando", lamentou aos risos. Além disso, ela explicou, o jardineiro da casa também acabou enganado pela planta.

"Eu vendo que não cresce e não cria a vida, quando descubro que plantei muda de plástico. Vocês acreditam que plantei muda de plástico e fiquei aguando? Estou passada comigo. Não sei quem é mais doido, se sou eu ou o meu agricultor que aguou as plantas!", brincou.

Na web

Com a história, o nome de Nicole logo foi colocado entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Entre os usuários do Twitter, muitos se divertiram com a personalidade divertida da apresentadora.

"Obrigada, Nicole Bahls, por colocar um sorriso no rosto do brasileiro", escreveu uma Internauta. Entre as publicações, mais de duas mil curtidas foram deixadas no vídeo da modelo.