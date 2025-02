Nicolas Prattes será protagonista de filme sobre influenciador brasileiro que morreu nos Estados Unidos

O ator Nicolas Prattes foi o escolhido para ser o protagonista do filme “Minha vida com Shurastey”, que contará a história do influenciador brasileiro Jesse Koz.

O influencer ficou famoso ao mostrar sua viagem ao redor das Américas na companhia de seu cachorro, um golden retriever. Eles viajavam em um automóvel Fusca de 1978 e passaram por países como Bolívia, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. Os dois falecerem em 2022, em um acidente de trânsito nos Estados Unidos, e a notícia comoveu as redes sociais.

Filmagens

As filmagens de “Minha vida com Shurastey” ocorrerão em São Paulo, em Ushuaia (Argentina) e em cidades dos Estados Unidos, com direção de Afonso Poyart. A produção é da Paris Entretenimento. Já a distribuição ficará a cargo da Paris Filmes.