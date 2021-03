O jogador Neymar Jr. comprou imóvel do ex-casal Claudia Raia e Edson Celulari no Rio de Janeiro. A propriedade, com cerca de 3,5 mil metros quadrados, custou por volta de R$ 13 milhões, segundo aponta o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Claudia e Edson, que se separaram ainda em 2010, são os pais de Enzo Celulari. O empresário foi apontado recentemente como o atual affair de Bruna Marquezine, ex-namorada do atleta do clube francês Paris Saint-German.

Ao todo, a casa conta com oito banheiros, piscina, quatro suítes, academia, estúdio de dança, sauna, espaço gourmet e uma vista panorâmica da Pedra da Gávea. A área, inclusive, é uma das mais visitadas como ponto turístico do Rio de Janeiro.

Bruna e Enzo

Bruna Marquezine, que namorou Neymar entre indas e vindas até 2019, parece ter engatado relacionamento com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari há poucos meses. No entanto, as especulações sobre os dois começaram ainda em 2020.

No início deste ano, os dois foram vistos aos beijos em Fernando de Noronha, enquanto recentemente foram flagrados juntos durante passeio em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Legenda: Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram flagrados recentemente em clima de romance na praia de São Miguel dos Milagres Foto: reprodução/Instagram

No Instagram, Bruna compartilhou uma série de fotos clicadas em ensaio. Em resposta, Enzi Celulari fez questão de deixar comentário apaixonado para a atriz.

"Te amo", declarou ele, de forma simples. Até o momento, no entanto, os dois não assumiram oficialmente o namoro, algo que Bruna não faz desde que comunicou o término com Neymar.