Neymar e Gabriel Medina fazem segunda festa após saída do Brasil da Copa: 'tempo é dinheiro'

Neymar e Gabriel Medina fizeram a segunda festa, na última sexta-feira (16), após saída do Brasil da Copa do Mundo. Com o tema "Tempo é dinheiro", o evento reuniu amigos dos esportistas em Itapema, litoral de Santa Catarina.

Na festa, celulares foram proibidos, mas imagens acabaram vazando. Convidadas postaram fotos e vídeos se arrumando para a festa e entrando no local do evento. A decoração trazia várias notas de dinheiro espalhadas pelo chão.

Depois da festa, algumas convidadas registraram ainda o 'after', que aconteceu no apartamento de Neymar. "Chegando no after do menino Ney no ap dele em Itapema. Vou ficar sem celular novamente, amigos. Mas vale a pena", escreveu uma das moças presentes no evento.

Legenda: Uma das convidadas do 'after' no apartamento do Neymar fez post saindo do local Foto: Reprodução

Festanças pós-Copa

A dupla tem se juntado para curtir este fim de ano após a derrota do Brasil. O jogador já tinha organizado duas festas seguidas na mansão da irmã em São Paulo. Agora, segue com Medina e outros 'parças' curtindo no litoral.

Legenda: Post de convidada falando que ficaria sem o celular Foto: Reprodução

Na manhã de sexta, o surfista foi visto com uma mulher vestida de rosa enquanto conversava com outra pessoa que estava dentro de um carro.

Legenda: Medina foi visto na manhã de sexta-feira (16) com uma mulher Foto: Reprodução

Medina está hospedado no apartamento do jogador, avaliado em R$ 6 milhões. O imóvel foi comprado em 2020 e tem 440 metros quadrados e cinco suítes.