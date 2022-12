Neto de Bob Marley, cantor Jo Mersa Marley morre aos 31 anos

O músico Jo Mersa Marley, filho do ícone do reggae Bob Marley, morreu, aos 31 anos, logo após ter uma crise de asma dentro do próprio carro, segundo informou o portal TMZ. Apesar disso, a causa oficial da morte não foi divulgada pela assessoria do artista.

A confirmação veio em uma publicação do jornalista jamaicano Abka Fitz-Henley, revelando que ele foi "encontrado inconsciente" dentro de um veículo nos Estados Unidos.

Ainda conforme informações do TMZ, Joseph Marley, nome dele de batismo, deixa uma esposa e uma filha, que não teve a idade revelada.

Andrew Holness, primeiro-ministro da Jamaica, declarou "profunda tristeza" com a notícia da morte e ofereceu condolências aos pais de Marley, Stephen e Kerry.

Vida e carreira

Nascido em 1992, Joseph entrou na carreira da música, mais especificamente do reggae, como parte da influência familiar. Segundo ele, a relação com os pais e, consequentemente, com a história do avô o levaram a trilhar o caminho.

"Foi uma coisa muito mágica, ver aquelas pessoas visitando a casa e como acontecia todo o processo de trabalho", disse sobre a infância nesse ambiente.

Marley lançou o primeiro álbum, 'Comfortable', em 2016, seguido por 'Eternal' em 2021. Além disso, havia afirmado sobre a vontade de ousar na música.

"Eu sou da nova geração de Marleys, mas ao mesmo tempo ainda estou experimentando. Meu plano é fazer algo novo com minhas raízes", explicou na mesma entrevista concedida à revista Rolling Stone.