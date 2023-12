Netflix abre inscrições para a segunda temporada do reality ‘Round 6: O Desafio’

A Netflix confirmou, nesta quarta-feira (6), que "Round 6: O Desafio" terá uma segunda temporada.

“Atenção jogadores, vocês estão prontos para o próximo jogo? ‘Round 6: O Desafio’ está de volta para a 2ª temporada! Participe da competição do reality show em squidgamecasting.com", escreveu a plataforma de streaming no site do programa.

Inspirado na série sul-coreana de sucesso "Round 6", o reality show coloca 456 pessoas de diferentes lugares do mundo para enfrentar jogos baseados na série ficcional, testando estratégias, capacidade de formar alianças e caráter. No fim, o vencedor leva o pomposo prêmio de 4,56 milhões de dólares.

Veja também

Polêmica

A primeira temporada está disponível desde novembro, com uma polêmica em seu histórico. Dois participantes ameaçam processar a Netflix, alegando terem sofrido hipotermia e danos no sistema nervoso ao filmar, em janeiro deste ano, a dinâmica “Batatinha Frita 1, 2, 3”.

Eles estão sendo representados pelo escritório de advocacia britânico Express Solicitors, especializado em casos de lesões pessoais. Um porta-voz de “Round 6: O Desafio”, no entanto, rebateu, em entrevistas, que leva “muito a sério o bem-estar” dos jogadores.

A segunda temporada de “Round 6”, a série ficcional, também está confirmada, com Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun e outros nomes no elenco.

Na produção original, criada por Hwang Dong-hyuk, 456 pessoas falidas da Coreia do Sul aceitam um estranho convite para um jogo com um prêmio milionário. O que elas não sabem é que os desafios que precisam enfrentar são fatais.