Nero morre em Fuzuê? Entenda o que acontece com o personagem da novela

Momentos de tensão estão marcando os primeiros capítulos da novela "Fuzuê". Nessa quinta-feira (17), Nero (Enzo Celulari) sofreu um infarto, ocasionado pela vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Apesar das tentativas de acabar com a vida do empresário, a antagonista terá seus planos frustrados.

Ao espalhar fake news sobre a suposta ligação do dono da fuzuê com o crime organizado, Preciosa conseguiu fazer com que Nero fosse internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o empresário não morreu, e conseguiu irritar mais ainda a vilã.

Logo nos próximos capítulos, Preciosa mandará o comparsa, Pascoal (Juliano Cazarré), desligar os aparelhos que estão ajudando Nero na UTI. No entanto, Alícia (Fernanda Rodrigues) invadirá o quarto e salvará o pai na novela das sete da Rede Globo.

Canção original

Fuzuê estreou essa semana com uma música de abertura escrita especialmente para o novo folhetim. De autoria de Michel Teló, a canção também é responsável por marcar a estreia dele como intérprete em uma abertura de novela.

Segundo informação do site noticias da TV, a ideia de chamar Teló para compor o tema de abertura da novela das sete partiu do autor, Gustavo Reiz, amigo pessoal do artista.

"Eu sempre considerei a abertura um personagem da novela. No caso de Fuzuê, eu pensei em algo animado, popular, com potencial para virar um hit e que fosse a cara do Brasil. E o Michel é um artista que tem todos esses elementos, é a cara do nosso Fuzuê", contou Reiz em entrevista divulgada pela Globo.