Neném, da dupla com Pepê, rebate críticas sobre mudança para mansão em SP

A cantora Neném, da dupla com Pepê, rebateu as acusações recebidas após anunciar que ela e a irmã se mudaram para duas mansões em Sorocaba, no Interior de São Paulo. Nas redes sociais, usuários afirmaram que as cantoras mentiram sobre estarem passando dificuldades para arrecadar dinheiro dos fãs e manter uma vida luxuosa.

A dupla fez sucesso no início dos anos 2000. Depois de diversos comentários, Neném explicou que as doações não foram usadas para comprar os imóveis.

"Realmente, teve aquele caso da ex-produtora, mas isso já foi, acabou. A gente está caminhando pelo lado da justiça. Temos que agradecer muitas coisas que acontecem na nossa vida e muitas são por causa dos fãs, mas que a gente pegou dinheiro de fã para comprar casa é mentira", afirmou Neném.

Segundo a cantora, a esposa dela, Thais Baptista, e Thalyta Santos, esposa de Pepê, ajudam as duas com questões financeiras.

"Elas trabalham pra caramba. Se não fosse por elas, eu e a Pepê não estaríamos aqui. Íamos continuar sumidinhas. Nós só pensávamos em música, mas elas deram o conselho de que teríamos que continuar, independente da música", declarou.

Postagem no Instagram

Na última terça-feira (12), Thais postou um vídeo da nova casa nas redes sociais. "Hoje se inicia um novo ciclo, um novo ciclo com muitas conquistas! Com o decorrer de todos esses anos, nós nunca imaginamos chegar onde estamos chegando. Isso é só o começo de muitos sonhos que ainda temos para realizar", escreveu.

Na gravação, ela aparece comemorando com Neném. "Poder patrocinar isso para mim e toda minha família é algo muito gratificante. Eu não tenho palavras para descrever o tamanho da nossa felicidade!!! Tudo isso é graças a Deus, sou muito grata a Ele e a vocês por sempre fazerem parte de toda essa jornada! E como falei, isso é só o começo de muitas conquistas", acrescentou.