Nego do Borel desiste de processo por difamação contra Duda Reis

O cantor Nego do Borel desistiu do processo de indenização por dano moral que movia contra a modelo Duda Reis, segundo informou o UOL. A ação tramitava no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde janeiro de 2021.

A setença, publicada na última segunda-feira (31), foi dada pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, que promoveu a baixa e arquivamento dos autos.

"Considerando-se que a parte ré ainda não foi citada na presente demanda, homologo, para que surta os devidos e legais efeitos, a desistência manifestada pela parte autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito", pontua a sentença, dada após pedido da defesa.

Nego chegou a solicitar que Duda retirasse das redes sociais todas as publicações com o nome dele. Na ação, a defesa do cantor também destacava o pedido para que a jovem evitasse "manchar a boa imagem do autor".

A petição citava que a motivação de Duda seria o término do relacionamento entre os dois, alegando que a moça teria "motivos de ordem psicológica".

Até o momento, nem Nego do Borel ou Duda Reis se pronunciaram sobre o fim da ação.

Histórico de ações

A modelo e o cantor terminaram o relacionamento de três anos, que já havia evoluído para noivado, em dezembro de 2020. Na época, cerca de um mês após o fim, ela o acusou de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV.

Em resposta, nego do Borel entrou com outra ação alegando difamação, calúnia e injúria, que foi rejeitda pelo TJRJ.

Segundo a juíza, ele demorou para fazer a denúncia. A lei aponta que é necessário um prazo de seis meses para entrar com queixa-crime, prazo encerrado quando ele resolveu se manifestar.

Indiciado por lesão corporal em setembro de 2021, o caso de O caso Nego do Borel com Duda Reis corre em segredo de Justiça. Atualmente, ele está proibido de citar o nome da ex-noiva e de se aproximar da mesma.