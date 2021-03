Nathan Kress, de 'iCarly', anuncia nascimento da segunda filha

O ator Nathan Kress, o Freddie da série "iCarly", anunciou o nascimento da segunda filha, nesta segunda-feira (22). O americano postou no Instagram fotos com a pequena Evie Elise Kress e disse que ela veio ao mundo no último dia 20. Também com a mulher, London Elise, o ator tem Rosie Carolyn Kress, de 3 anos. O casal oficializou a união em 2015.

"Você é o amanhecer de um novo dia que está raiando ... uma obra-prima ainda em construção... o azul em um oceano de cinza. E assim, 3 tornou-se 4. Evie Elise Kress, nascida em 20/03/21 às 17h31. 2,8 kg de luz e vida. Minha esposa é sobre-humana e está muito bem. Minhas filhas são os melhores pequenos presentes do planeta, e ainda não consigo parar de chorar", declarou o ator na rede social.

Nathan Kress ganhou muitos fãs nas sete temporadas da série da Nicklodeon. No enredo da produção, criada por Dan Schneider e protagonizada, ele é apaixonada por Carly — personagem de Miranda Cosgrove.

Atores gravam nova temporada

Legenda: Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress divulgaram cenas de bastidores das gravações em rede social Foto: Reprodução/Instagram

A sétie "iCarly" foi exibida originalmente pela rede de televisão Nickelodeon entre 8 de setembro de 2007 e 23 de novembro de 2012, com total de 109 episódios. Em Dezembro de 2020 foi anunciado um "revival" da série, incluindo Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress como protagonistas. O revival será lançado diretamente no Paramount.





Na narrativa, Carly Shay (Miranda Cosgrove) está tentando viver sua vida aos vinte anos, mas as coisas não são tão simples quanto parecem. Jerry Trainor e Nathan Kress também reprisam papéis da obra original, enquanto Laci Mosley (‘Florida Girls’) e Jaidyn Triplett (‘The Affair’) completam o elenco.