Nathalia Dill anuncia fim de contrato com a Globo após 14 anos de trabalho

A atriz Nathalia Dill revelou, em publicação no Instagram, o encerramento do contrato com a TV Globo após 14 anos de trabalho. Ela integrou o elenco da emissora em 2007, quando estreou em "Malhação". Neste sábado (9), a carioca declarou que ainda manterá a parceria com a emissora, mas apenas por obra certa.

"Refletindo bastante sobre os rumos da minha carreira, que começou no teatro e se expandiu para a televisão e para o cinema, concluí que agora é o momento ideal para explorar novos caminhos, experiências e projetos", escreveu Nathalia Dill.

Legenda: Publicação de atriz em rede social sobre fim de contrato com a TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

A carioca agradeceu o carinho dos fãs que acompanham ela na rede social e assistiram às novelas com participação dela. "Aproveito para agradecer aqui aos fãs do meu trabalho que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada, apoiando e prestigiando minha carreira e meus projetos".

Nathalia Dill teve personagens marcantes nas novelas da TV Globo como Débora em "Malhação" (2007); Santinha em "Paraíso" (2009); Branca Farto em "Liberdade, Liberdade" (2016) e Elisabeta Benedito em "A dona do Pedaço" (2019).

Em fotos na rede social, ela lembrou alguns dos trabalhos e falou sobre um específico. "Por questões de falta de espaço no carrossel, ficou faltando nossa icônica Fabiana. Mas pode deixar, a Fabiana te perdoa Instagram".