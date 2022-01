Natália tira tranças e muda visual no BBB 22 com ajuda de sisters

A mineira Natália mudou de visual no Big Brother Brasil (BBB) 22, neste sábado (29). No quarto grunge, Jessilane, Linn da Quebrada e Maria ajudaram a sister a tirar as tranças da modelo.

Paulo André observou a cena e revelou que também já usou tranças: "Já fiz a raiz. A maioria é a raiz. Já fiz aquela quadradinha".

Natália respondeu o atleta: "Nossa, deve ficar lindo de trança, tá? Se eu te ver de trança na rua, meu filho, te agarro".

Após tirar as tranças, Natália fez uma hidratação e usou toca para cuidar dos cabelos.

Veja:

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.