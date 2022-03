Natália pede perdão em conversa com Linn da Quebrada e Jessilane por confusão

Natália chamou Linn da Quebrada e Jessilane para conversar sobre a confusão na madrugada de quinta-feira (17). Ao despertar no Big Brother Brasil (BBB) 22, na área externa da casa, a mineira pediu perdão pelo jeito de falar com a cantora.

"Primeira coisa, te devo perdão pela palavra que usei", declarou Natália para Linn. Em seguida, a sister falou sobre o que deixou ela nervosa durante confusão.

"Tem momentos que estamos conversando e do nada vira uma conversa reta. Quando vira essa conversa reta eu digo tipo: 'oi, to aqui'", explicou Natália sobre amizade com Jessilane e Linn. A professora de biologia respondeu: "não existe um gostar maior".

Jessi chateada

Ainda na conversa, Jessi declarou que ficou chateada por Natália ir reclamar da relação delas para outras pessoas, no caso relacionando Eslovênia. "Você diz que não é nada e vai conversar com outra pessoa", disse a professora.

"Eu fiquei mal, desci, me arrumei, e tentei não chorar", declarou Natália.

A mineira disse que tem dificuldade de revelar sentimentos sobre situações. Linn rebateu que ela precisa se abrir para que elas possam entender a situação para não repetir algo que ela veja como negativo na relação das três.