Natália diz sentir vergonha de confusão com Linn e Jessilane na madrugada

A mineira Natália conversou com Eliezer, na manhã de quinta-feira (17), sobre a confusão entre ela, Linn da Quebrada e Jessilane. "Estou com muita vergonha", declarou a sister. Ainda no diálogo, ela declarou ter medo por acreditar que o conflito influencie em votos no próximo paredão do BBB 22.

"O VT da festa vai ser todo meu", destacou Natália. A sister deixou claro os sentimentos sobre o conflito da madrugada: "Estou me sentindo péssima, com vergonha. Estou com medo de ter falado algo errado".

Natália ainda destacou que se sente rejeitada por Jessilane e Linn em ocasiões com as três juntas.

Eliezer aconselhou Natália a buscar conversar com Linn e Jessilane ainda pela manhã. A sister disse querer conversar com elas antes da gravação do raio-x.

Por 'quebradeira', Natália foi proibida de beber pela produção

Enciumada pela relação de Linn da Quebrada e Jessilane no BBB 22, Natália Deodato protagonizou um barraco com direito a chute nas portas do quarto Grunge, cadeira no chão e murros no fogão, na madrugada desta quinta-feira (17).

A reação tensa da designer de unhas fez a produção do reality show suspender o uso de bebidas alcoólicas. "Proibido beber álcool", alertou uma mensagem exibida no telão.

O episódio ocorreu durante a festa de Lucas Bissoli, momento em que Natália lamentou estar se sentindo excluída por Linn e Jessi. "É para me incluir no assunto, não é para desmerecer, eu quero me incluir, eu quero me sentir parte de vocês. Eu não me sinto parte de vocês. Vocês insistem e ficar em um diálogo só vocês", disparou Naty.