Nasce a primeira filha do ex-BBB cearense Lucas Fernandes

Nasceu, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (14), a primeira filha do ex-BBB cearense Lucas Fernandes. A bebê, que se chama Luísa, é fruto do casamento do apresentador e modelo com Ana Lúcia Vilela.

Lucas mostrou nos Stories alguns momentos antes do parto, como Ana Lúcia com contrações e a chegada à maternidade. “Hoje descobri que consigo amar ainda mais esta mulher. Que fortaleza”, elogiou ele nos vídeos, visivelmente emocionado.

Legenda: Ana Lucia e Lucas comemoraram a chegada da filha Foto: Reprodução/Instagram

Ana Lúcia publicou as primeiras imagens de Luísa na noite de hoje. “Me faltam palavras para descrever tudo que senti e estou sentindo no dia de hoje. Obrigada, Deus! Somos muito abençoados”, escreveu.

Relacionamento

Lucas e Ana Lúcia estão juntos desde antes de o cearense entrar no Big Brother Brasil (BBB) 18, em 2018. Durante o programa, ele, que estava noivo, teve um breve envolvimento com outra participante, Jéssica Mueller, e acabou descobrindo que o relacionamento com Ana Lúcia tinha terminado ao ser eliminado do reality show.

Os dois, no entanto, reataram o relacionamento tempos depois. Eles se casaram em 2019, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ano passado, Lucas e Ana Lúcia se casaram novamente, em uma cerimônia intimista, em Foz do Iguaçu (PR).