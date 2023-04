Nasce a filha do poeta Bráulio Bessa e Camila Mendes

Nasceu nesta quinta-feira (6) Nalu, a primeira filha do poeta Bráulio Bessa e Camila Mendes. Patrícia Poeta, apresentadora do “Encontro”, contou a novidade durante o programa ao vivo. “Nasceu Nalu, filha do nosso parceiro Bráulio Bessa”, disse.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, Nalu nasceu em Fortaleza, às 6h39, pesando 3,634 kg e medindo 51,5 cm.

Bráulio anunciou a gravidez de Camila no ano passado, em outubro. Ele também contou nas redes sociais o motivo pela escolha do nome Nalu.

“E de suas avós Ana e Luiza, nasce seu nome, um pedacinho de cada pra lhe fazer inteira. Que você seja amor e coragem, minha filha, Nalu”, contou, na época.