Narcisa Tamborindeguy é atingida com bastão de luz por palhaço em festa infantil; assista

A socialite Narcisa Tamborindeguy foi atingida na cabeça com um bastão de luz por um palhaço numa festa infantil. Cômico, o momento foi compartilhado por ela mesma nas redes sociais nesta segunda-feira (6).

No vídeo, de apenas três segundos, Narcisa aparece filmando a reação do público enquanto o palhaço faz uma performance de malabarismo no palco. De costas, ele não a vê e acaba batendo sem querer com o bastão de luz na cabeça da socialite, que se assusta e sai.

Segundo o Notícias da TV, a festa se tratava do aniversário de um ano de Bento, filho da empresária Piny Montoro com o ator Bruno Franklin.

Repercussão na internet

No Twitter, a postagem de Narcisa já ultrapassa 149 mil curtidas e 16,8 mil retuítes. Nos comentários da rede social, internautas brincaram com o vídeo inserindo efeitos sonoros no momento da batida e compartilhando prints com as reações do palhaço ao susto da socialite.

tinha que ser a narcisa mesmo pic.twitter.com/7Ewtb2hAch — Alexsandro Magalhães - C&D Jogos #BGSTragaWise (@alexsmrpg) December 7, 2021