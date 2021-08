"Não sei se ela já sabe da notícia da morte de Tarcísio Meira", diz assistente de Glória Menezes

Ainda internada para tratar complicações respiratórias da Covid-19, a atriz Glória Menezes, 86, segue com o quadro de saúde estável e está quase recebendo alta médica, segundo informações de seu assistente pessoal reveladas ao jornal O Globo.

O profissional teme em como a atriz receberá a informação da morte do marido. "Não sei se ela já sabe da notícia da morte de Tarcísio Meira. Imagina se ela não estava preocupada... Ela estava muito preocupada", disse ele.

Tarcísio Meira faleceu na manhã desta quinta-feira (12), por complicações da infecção. Ele e Glória Menezes foram internados no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira (6), quando foram diagnosticados com a doença.

Inquietação nos últimos dias

Ainda conforme seu assistente, Glória demonstrou muita inquietação nos últimos dias ao ser informada, pela família, de que Tarcísio havia sido intubado. Ambos haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid, e se infectaram juntos.

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, disse que a atriz "está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal".

58 anos de casados

Juntos oficialmente desde 1962, Tarcísio e Glória estavam casados há 58 anos. Juntos, os dois são conhecidos como o casal mais duradouro da TV brasileira.

Até mesmo por isso, estrelaram juntos a série estrelou 'Tarcísio & Glória', criada por Daniel Filho, Euclydes Marinho e Antonio Calmon. Além de atores, os dois também trabalharam como produtores do programa. Veja algumas das imagens do casal ao longo dos anos:

Repercussão da morte

Após a divulgação do falecimento de Tarcísio, o nome do ator virou um dos assuntos mais comentados em redes sociais como o Twitter. Entre colegas de trabalho e perfis famosos, todos ressaltaram o talento do artista e o pesar pela partida.

Legenda: Tarcísio foi lembrado em publicações de luto Foto: reprodução/Twitter

A TV Globo também deixou os sentimentos à família do artista, lamentando a morte por conta do coronavírus. Enquanto isso, Boninho, um dos diretores da emissora, fez publicação emocionada nas redes sociais.

Legenda: A família de Tarcísio recebeu as condolências de JB Boninho, um dos diretores da Globo Foto: reprodução/Instagram