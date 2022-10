'Não contei para os meus pais que eu ia posar para a Playboy’, revela Fernanda Paes Leme

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Lema relembrou sobre a vez em que pousou para a revista Playboy. Fernanda revelou durante o podcast ‘Quem Pode, Pod’ que não contou para a família sobre ir fazer o ensaio sensual.

Os pais da atriz só souberam depois que as fotos já haviam acontecido. “Não contei para os meus pais que eu ia posar para a ‘Playboy Aí quando eu fiz as fotos, eu avisei: ‘Gente, eu fiz as fotos e tal…”, disse Fernanda.

Na época, ela optou por topar o trabalho em prol de tentar adquirir um apartamento. Ela não revelou o valor do cachê, mas confessa que fez por dinheiro.

REVELAÇÕES

Em entrevista a um outro podcast, Fernanda contou que sofreu um aborto espontâneo, em 2021. A artista se emocionou e disse que naquele momento descobriu uma vontade de ser mãe.

“Fiz um teste e veio os dois tracinhos [confirmando a gravidez]. Eu fiquei em choque, mas feliz e nem dividi isso com o Victor na primeira noite. Depois contei pra ele, que ficou mais feliz que eu, o que foi ótimo. Mas cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido”, lamentou.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn