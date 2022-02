Namorado de Bárbara, do BBB 22, comenta passado da modelo e suposto antigo affair com Gabriel Medina

Ricardo Maia, empresário e namorado de Bárbara Heck, do BBB 22, admitiu, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, que sentiu ciúmes após ensaios sensuais da modelo serem divulgados com a entrada dela no reality show da TV Globo.

“Ah, ciúme dá, né? Todo mundo tem. Não tem jeito. Mas é normal de qualquer pessoa”, revelou ele. O namorado da modelo falou sobre pouco da relação dos dois.

Questionado sobre os boatos de um antigo affair entre a gaúcha e o surfista Gabriel Medina, que terminou recentemente o casamento com Yasmin Brunet, ele desconversou e revelou que não está interessado no passado da amada.

“Ah, passado é passado. Todo mundo tem. Então, não tem o que fazer. Mas é de boa. Conheci a Ba em setembro. Dali para trás, não tem nada a ver comigo”, pontuou.