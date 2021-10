Mussunzinho é o segundo eliminado de 'A Fazenda 13'

Mussunzinho foi o segundo eliminado de "A Fazenda 13" na noite desta quinta-feira (30). O ator foi o menos votado pelo público (23,52%) em Roça disputada contra Bil Araújo e Dayane Mello. Enquete do Diário do Nordeste apontou a saída do artista.

O resultado da berlinda foi anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu. O humorista foi parar na berlinda pelo voto da fazendeira Erika Schneider, com quem teve alguns embates nos últimos dias.

Dayane foi a mais votada pelo público, se salvando da Roça com 45,92% dos votos, seguida de Bil, que acumulou 30,56%.