Musa dos 'bons drinks', Luísa Marilac está internada em estado grave e passa por cirurgia

A musa do meme “bons drinks”, Luísa Marilac, foi internada às pressas nesta sexta-feira (9) e em estado grave após sofrer uma inflamação generalizada em decorrência do uso irregular de prótese mamária e outros materiais altamente nocivos ao corpo humano.

Amigos próximos à escritora e ativista relataram à coluna LeoDias que ela passou por uma cirurgia de emergência para a retirada imediata do silicone e do produto alérgico que estava em seu corpo e que quase a levou à morte.

Luísa está sob os cuidados do Dr. Thiago Marra, referência na área de cirurgia plástica no País. Ao total, ela já havia passado por cerca de onze procedimentos de reparo nos últimos meses.

As complicações e primeiros alertas vieram em maio, quando Luísa começou a passar mal e sentir fortes dores na região.

Parte do material que Luísa Marilac possui no corpo foi colocado há muitos anos, quando informações sobre os riscos do produto ainda eram poucas, teriam afirmado os amigos. Desde que o caso se agravou, ela parou de criar conteúdo na internet para poder cuidar da saúde.

Nas redes sociais, a irmã de Luísa, Alice, gravou um vídeo explicando os procedimentos aos quais a influenciadora está sendo submetida. Ao fim, ela "pediu orações para irmã, que não está muito bem".